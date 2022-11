Liga Europa: possíveis adversários do Sporting no play-off

A lista dos possíveis adversários do Sporting no play-off da Liga Europa

O Sporting vai para o pote 2 do sorteio do play off da Liga Europa, medindo forças com um dos segundos classificados da fase de grupos da prova da UEFA.

PSV (Países Baixos)

Rennes (França)

Roma (Itália)

Union Berlim (Alemanha)

Man. United (Inglaterra)

Midtjylland (Dinamarca)

Nantes (França)

Mónaco (França)