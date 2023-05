FC Porto triunfou em Arouca, por 1-0

A vitória do FC Porto em Arouca, por 1-0, na 31.ª jornada da Liga Bwin, afastou matematicamente o Sporting de uma possível qualificação direta para a Liga dos Campeões.

Com este resultado, os dragões mantêm os nove pontos de vantagem para o emblema leonino, estando os mesmos nove pontos em disputa no que falta do campeonato (três jornadas), sendo que, em caso de igualdade, o FC Porto tem vantagem no confronto direto (triunfo por 3-0, no Dragão, e 2-1, em Alvalade).