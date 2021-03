"Liga dos Campeões? Este projeto a longo prazo precisa de dinheiro"

Declarações de Rúben Amorim durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta sexta-feira, frente ao Santa Clara.

Há mais pressão depois da renovação?: "Há mais pressão porque o clube está noutro nível e isso aumenta a pressão porque eu já conheço o clube, o clube já me conhece melhor a mim. As bases já começam a aparecer, logo aí aumenta a pressão."

Se surgir um clube dispostos pagar os 30 milhões de euros, fica no Sporting?: "Sobre a primeira pergunta, eu teria de confirmar que são 30 milhões a cláusula de rescisão e não vou confirmar nada nada, pormenores do contrato. Obviamente os contratos são feitos de acordo com a confiança das duas partes. Enquanto estiver feliz no Sporting, não será uma questão de dinheiro ou de outra coisa qualquer. Se me quiserem mandar embora, aí será uma questão de me pagarem tudo [risos]. Portanto, eu sinto-me muito feliz aqui. Mais uma vez, o projeto é a minha cara, temos muito para fazer, sabendo que o futebol é um momento e daqui a duas semanas nós podemos estar aqui num ambiente completamente diferente. Sabendo isso, o quê que nós temos de fazer? Focar no próximo jogo e ganhar ao Santa Clara."

Dez pontos para a Liga dos Campeões: "Obviamente que é um objetivo muito importante do nosso clube, sempre foi. Sabendo que este projeto a longo prazo precisa de dinheiro, falando mais abertamente. Tudo o que nós pensamos é preciso essa base de jogadores, é preciso valorizar jogadores, é preciso ganhar a capacidade de lançar jovens e conseguir ficar com eles mais tempo. Portanto, isso tudo é uma bola de neve. Sabendo que a Champions League é uma montra que, não só o dinheiro que entra diretamente, depois os patrocínios, depois já estou a entrar numa área que não tem na a ver comigo... Nós entendemos que é sempre muito importante. Foi um objetivo que nos foi dito desde que chegámos aqui, mas é a ganhar ao Santa Clara que vamos conseguir esses objetivos."