Liga dos Campeões: a lista de convocados do Sporting para o jogo em Dortmund

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Rúben Amorim vai levar 23 jogadores para o jogo com o Borussia, em Dortmund, às 20h00 da próxima terça-feira.

O Sporting confirmou ao fim da tarde desta segunda-feira a lista com os 23 jogadores que seguirão para Dortmund onde, às 20h00 da terça-feira, a equipa irá defrontar o Borussia. O jogo é válido pela 2.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

A lista de jogadores escolhida pelo treinador Rúben Amorim:

Guarda-redes: Adán, João Virgínia e André Paulo;



Defesas: Porro, Ricardo Esgaio, Gonçalo Esteves, Luís Neto, Coates, Feddal, José Marsà, João Goulart, Rúben Vinagre e Matheus Reis;



Médios: Palhinha, Ugarte, Matheus Nunes e Daniel Bragança;



Avançados: Tabata, Nuno Santos, Sarabia, Jovane, Paulinho e Tiago Tomás.