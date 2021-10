Rúben Amorim: "Não tem significado nenhum e em primeiro lugar está o FC Porto"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de Imprensa, após o triunfo caseiro sobre o Vitória de Guimarães, 1-0, em jogo referente à décima jornada da Liga Bwin.

Poucos golos sofridos: "É uma das forças da equipa, já o era no ano passado. Não é só a defesa, muitas vezes é o desgaste que os homens da frente têm. São uma equipa muito solidária, ajuda quando temos de defender. Não sofrendo golos, a nossa equipa arranjar sempre maneira de fazer um golo, nem que seja o Coates na bola parada. Temos várias oportunidades para fazer, mas, não sofrendo, acabamos sempre por fazer um."

Significado de assumir a liderança partilhada com o FC Porto: "Não tem significado nenhum e em primeiro lugar está o FC Porto. Temos os mesmos pontos. Se acabasse hoje... Não estamos em primeiro, estamos em segundo. Vale o que vale. Há muito campeonato, como vimos hoje basta um empate para mudar o líder. Temos de levar isso com normalidade, vai acontecer durante o campeonato, temos de estar sempre atentos."

Capacidade de sofrer: "Somos muito mais equipa do que éramos no ano passado. Tenho sorte de os jogadores compreenderem os momentos do jogo cada vez melhor. Dominámos mais com bola, hoje sofremos muito no fim, mas mostrámos que temos capacidade de sofrer, de nos agarrarmos uns aos outros. Mas somos muito mais equipa do que no ano passado."