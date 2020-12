Liderança do Sporting vista à lupa em Espanha: três segredos e Amorim como Conte

Jornal Marca dedica um artigo ao Sporting de Rúben Amorim, que termina 2020 na liderança isolada da I Liga.

Desde 2001/02 - época do último título de campeão nacional - que o Sporting não virava o ano na liderança do campeonato. Um dado que, agora, mereceu destaque na imprensa espanhola, com o jornal Marca a fazer um raio-X detalhado à campanha leonina na I Liga portuguesa.

A publicação do país vizinho começa por salientar o trabalho levado a cabo por Rúben Amorim na presente temporada, depois de, em 2019/20, ter terminado no quarto posto da tabela classificativa. No artigo dedicado aos leões, o treinador de 35 anos é comparado a um dos nomes ilustres da classe a nível mundial: o italiano Antonio Conte, atualmente ao leme do Inter.

Depois, os três segredos do Sporting na presente época: contratações estratégicas, aposta na juventude, e uma "estrela emergente". No que toca à ação verde e branca no mercado, não poderia faltar a menção ao espanhol Adán, que ainda no domingo brilhou no suado triunfo sobre o Belenenses SAD.

"Rúben Amorim muda a dinâmica e roda a equipa em função da forma dos seus jogadores, especialmente no ataque. Os leões contrataram alguns dos melhores jogadores fora do 'top-4' luso: Nuno Santos, Tabata, Pedro Gonçalves... E adquiriram experiência com Antunes, Feddal, Adán e o regressado João Mário", pode ler-se no artigo da Marca, que coloca em igual patamar de importância a aposta na formação e... outros jovens.

"Nuno Mendes merece um capítulo à parte"

"O ex-técnico do Braga deu oportunidades na I Liga a Joelson Fernandes, Tiago Tomás, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança e Nuno Mendes. Este último merece um capítulo à parte. Mendes destacou-se como um lateral à esquerda à moda de Alphonso Davies. (...) No lado direito contam com outro canhão: o espanhol Pedro Porro", assinala o referido artigo, que não esquece a influência de Pote na manobra da versão 2020/21 do Sporting.

"O Sporting desenhou uma equipa de perfil discreto, em que Pedro Gonçalves surgiu como estrela emergente. Pote, como é conhecido o jogador formado no Braga e que passou por Valência e Wolverhampton, é o melhor marcador da Liga com 10 golos, apesar de jogar como médio. Além disso, foi eleito Jogador do Mês em outubro e novembro. No ano passado, brilhou pelo Famalicão, mas Pote já duplicou esta época os cinco golos na Liga 2019/20. Os seus números mitigaram a ausência de um 9 fixo. Sporar, Jovane Cabral e Tiago Tomás têm dividido esse papel", remata a Marca.

O Sporting, recorde-se, lidera a I Liga com 29 pontos somados em 11 jornadas. Seguem-se Braga e Benfica, com 24 cada um, ainda que as águias contem um jogo a menos, que vão disputar esta terça-feira frente ao Portimonense.