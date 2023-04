Amorim: "Lidera a I Liga, era o novo Eriksson e ontem já era bastante mau..."

Rúben Amorim na conferência de imprensa do Juventus-Sporting, partida da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

"O treinador que lidera a nossa liga, era o novo Eriksson e ontem já era bastante mau", disse Rúben Amorim, referindo-se a Roger Schmidt, quando questionado sobre os elogios que tem recebido na imprensa italiana.

Varandas disse que tudo era possível na liga Europa. "Se ele disse temos de confirmar. Acreditamos. Quando acaba uma eliminatória com o Arsenal e pela maneira que jogámos, temos de acreditar mais. Este jogo vai ser diferente, mas vamos passo a passo. A responsabilidade maior é da Juventus. Isso é para nos dar conforto."

Elogios: "Aprendo muito comigo e com os outros. Ontem houve um treinador que está a liderar o campeonato e era considerado como o novo Eriksson [Schmidt no Benfica] e agora já era bastante mau e foi criticado. As coisas mudam muito rápido. Já perdi, já desci, já subi. Não fico entusiasmado com essas coisas, não tenho objetivos nenhuns. Quero apenas ganhar e ouvir os relatos a falar da nossa passagem às meias-finais. Quero ouvir esse relato na final da Liga Europa."

Juve vs Sporting: "Somos parecidos porque no início não éramos consistentes. A Juventus é agora mais compacta. Ambas as equipas jogam com três centrais, mudam mais de acordo com o jogo e é mais imprevisível e tem mais jogadores para mudar a forma de jogar. A semelhança com o Sporting é que estão a passar o melhor momento da época. Olhámos para as assistências do Kostic, os cruzamentos, a forma como o Milik e o Vlahovic atacam a bola.

O Sporting defronta a Juventus, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, esta quinta-feira em Turim, a partir das 20h00.