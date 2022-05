Líder do Chaves confirma que Leandro Freire foi aliciado: "Pediram-lhe para facilitar"

Presidente da SAD do Chaves, Francisco Carvalho, confirma que Leandro Freire foi aliciado no caso Cashball.

Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Chaves, confirmou a O JOGO que Leandro Freire comentou com os dirigentes e treinadores no estágio da equipa antes dos jogos contra o Sporting, em 2017, a alegada tentativa de aliciamento, num caso que ficou conhecido como Cashball. "Comentou connosco e com a equipa técnica. Mantivemos a confiança total no nosso jogador e não demos muita importância à situação".