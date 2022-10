Lesão de Marsà força estreia de Chico Lamba no Sporting

Uma estreia que ficou a dever-se à lesão sofrida por Marsà, ainda na primeira parte do jogo em Alvalade

Chico Lamba estreou-se este sábado na equipa do Sporting ao ser lançado para a segunda parte do jogo com o Casa Pia, partida da 10ª jornada da Liga Bwin. Uma estreia que ficou a dever-se à lesão sofrida por Marsà, ainda na primeira parte do jogo em Alvalade

Chico Lamba estava pela pela primeira vez ao banco de suplentes da equipa principal do Sporting. O central de 19 anos foi requisitado por Rúben Amorim face às lesões de Neto, Coates e St. Juste, todos pertencentes ao eixo defensivo, subindo da equipa B.

O atleta, que renovou contrato em julho, é considerado pelos responsáveis do Sporting um atleta de grande potencial.

