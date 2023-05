Lesão afastou Chermiti da receção do Sporting ao Marítimo

O atleta leonino juntou-se assim a Daniel Bragança, Jeremiah St. Juste, Jovane e Tanlongo no lote de indisponíveis

O avançado leonino Youssef Chermiti foi baixa de última hora, no sábado, na receção do Sporting ao Marítimo, ficando de fora das opções do treinador Rúben Amorim devido a uma lombalgia, informou o clube momentos antes do início da partida.

O atleta leonino juntou-se assim a Daniel Bragança, Jeremiah St. Juste, Jovane e Tanlongo no lote de indisponíveis para o encontro com os insulares, que terminou com o triunfo do Sporting, por 2-1, após muita polémica.