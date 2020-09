Leonardo Ruiz deixa Sporting e segue para o Logroñés

Leonardo Ruiz cumpre a última época de contrato com o Sporting emprestado ao clube espanhol

O Logroñés, clube da II Liga espanhola, anunciou esta sexta-feira o acordo de cedência de Leonardo Ruiz.

O ponta de lança está vinculado ao Sporting, onde atuou, na época passada, na equipa B, depois de uma passagem pelo Varzim, também como emprestado.

Leonardo Ruiz foi apresentado como reforço do clube espanhol, que descreveu o trajeto do colombiano pelo futebol português, bem como pela Liga da Ucrânia, ao serviço do Zorya Luhansk.