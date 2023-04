Leões assinalam despedida de Carriço: "Obrigado por teres honrado o Sporting"

Antigo central do Sporting anunciou o fim da carreira, aos 34 anos

Sem clube desde o verão, quando deixou o Almería, Daniel Carriço anunciou esta sexta-feira o fim da carreira e o Sporting já reagiu com um agradecimento.

"Obrigado por teres honrado o Sporting em todos os jogos que realizaste de leão ao peito. Parabéns pela bonita carreira", escreveu o Sporting nas redes sociais.

Daniel Carriço fez a formação no Sporting, rodou no Olhanense e no AEL Limassol, e voltou a casa para cumprir quatro épocas pelos leões, saíndo no início da quinta para o Reading. Depois jogou ainda no Sevilha, no Wuhan Zall, no Wuhan FC e no Almería.

Chegou a ser capitão no Sporting, clube pelo qual vcenceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

O central chegou a representar Portugal uma vez.

