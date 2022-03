"Lembro-me de ter prometido que iria deixar o Sporting melhor. Essa missão está cumprida"

Os presidentes do FC Porto, Sporting e Benfica, Pinto da Costa, Frederico Varandas e Pinto da Costa, marcaram presença na Cimeira dos Presidentes que teve lugar esta terça-feira no Alfândega do Porto.

Declarações do presidente do Sporting, Frederico Varandas, reeleito para um segundo mandato à frente do clube leonino

Discurso de vitória: "Hoje venceu a estabilidade. Os sócios do Sporting votaram pela estabilidade. Gostaria de recordar que está a fazer 40 anos que o clube tem um presidente a cumprir dois mandatos. Desde João Rocha houve instabilidade destrutiva. E isso gerou quebra nos resultados desportivos. Esta vitória não tem um nome. Ganha a estabilidade. Foram quatro décadas de autodestruição que muito condenou o sucesso desportivo. Podemos ter os melhores jogadores, melhores treinadores do mundo, a melhor formação, mas sem estabilidade não temos sucesso desportivo. Os sócios deram um passo de grande maturidade e escolheram a estabilidade. Lembro-me de ter prometido que iria deixar o Sporting melhor do que quando cheguei. Essa missão está cumprida. A missão é a mesma: sendo eleito com quase 86% ou com 42%. Vamos servi-lo com a mesma humildade. Vamos ter o mesmo espírito de missão, pensando sempre primeiro no clube. Vamos trabalhar com discrição, sem ruído. Não vou prometer títulos, vou prometer que daqui a quatro anos entreguemos o Sporting ainda melhor do que está hoje. Fico feliz pela minha equipa ter conseguido chegar aqui hoje. Um Sporting livre, corajoso, independente, unido e campeão. Não à volta de uma Direção, mas à volta de quem interessa, do clube."