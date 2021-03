"Lembro-me de olhar para Pote e pensar 'não é jogador'. Era baixo e gordinho"

Jaime Leite, treinador de Pedro Gonçalves nas camadas jovens do Braga, relembra como o agora extremo chegou ao emblema minhoto.

Em destaque na BBC, Pedro Gonçalves, extremo em grande destaque ao serviço do Sporting esta temporada, levando já 14 golos, recolheu elogios de João Pedro Sousa e Fábio Martins - respetivamente treinador e companheiro de equipa no Famalicão -, e também de Jaime Leite, treinador do jogador de 22 anos nas camadas jovens do Braga.

Foi quando jogava no Chaves, aos nove anos, que Pote foi chamado para um treino de observação no Braga, no qual Jaime Leite era o treinador do seu escalão.

"Lembro-me de olhar para ele e pensar "este rapaz não é um jogador - porque é que o haveria de colocar?". Ele era baixo, um pouco gordinho e parecia ter vindo diretamente da cama", começou por explicar em declarações à BBC.

"Foi o nosso último treino da semana. Eu tinha algumas coisas em mente que queria fazer, mas, no final, decidi dar-lhe uma oportunidade. Ele disse-me que jogava em qualquer parte do ataque, por isso lá foi ele", continuou, antes de explicar que Pedro Gonçalves arrasou, deixando todos de boca aberta.

"Em cinco minutos, marcou dois golos, um dos quais rematando por cima do nosso guarda-redes. Não podíamos acreditar nos nossos olhos. Ele era um fenómeno. Acabámos por trabalhar juntos durante quatro anos e a construir uma relação pai-filho. É um miúdo fantástico que veio do nada, não tinha uma família rica, lutou sozinho, por isso merece todos os holofotes que recebe", concluiu.