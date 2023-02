"Lembrei-me do LASK, com o segundo golo perdemos a noção. E hoje foi igualzinho"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Midtjylland (1-1), partida da primeira mão do play-off da Liga Europa

Sobre a eliminatória: "Igualámos em termos de golos, vamos em igualdade. Queríamos a vantagem, claro. Mas vamos tirar referências, ver o que falhou. Tivemos falta de confiança e houve muita desconfiança em tudo o que fizemos. Tivemos algumas oportunidades, não marcámos. Com o desenrolar do jogo, começámos a fazer coisas que não temos de fazer. O que temos de fazer é sermos convictos, mesmo cometendo alguns erros na segunda parte. Ainda tentámos, sem frieza, sem grande qualidade e com muita indecisão."

Voz rouca: "Lembrei-me do LASK. Quando sofremos o segundo golo do LASK, perdemos a noção. A sensação hoje foi igualzinha. Por mais difícil que estivesse a ser, nós conseguimos dar a volta. Eu quero ajudar os jogadores a toda a hora."