Lecce anuncia substituto de Hjulmand, alvo do Sporting

O médio defensivo Ylber Ramadani foi contratado pelo clube italiano, o que é mais um indício de que Hjulmand está mesmo de saída.

O Lecce anunciou esta sexta-feira a contratação de Ylber Ramadani, médio defensivo que jogava no Aberdeen, tendo assinado um contrato de três temporadas, com mais uma de opção. Este negócio é relevante em Portugal, porque Morten Hjulmand, que também jogava naquela posição e pertence ao clube italiano, é alvo do Sporting.

A chegada do internacional albanês é um forte indício de que Hjulmand, de 24 anos, poderá mesmo sair. Resta saber se o destino será o Sporting, visto que há concorrência.