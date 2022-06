Lázio acelera Jovane esta semana. Sporting quer entre cinco a seis milhões

Jovane termina contrato em 2023 e o Sporting quer transferi-lo, tendo a meta de receber entre cinco a seis milhões de euros.

O "Corriere dello Sport" e o "Reppublica" avançam que Claudio Lotito, presidente da Lázio, vai iniciar rondas negociais esta semana, tendo em vista o reforço do plantel às ordens de Maurizio Sarri. A prioridade passa pela baliza, mas o dossiê seguinte é o ataque, sendo que a situação de Jovane Cabral terá desenvolvimentos importantes.

O diretor desportivo, Igle Tare, terá convencido o treinador dos napolitanos que o cabo-verdiano, que passou meio ano de empréstimo em Roma, é uma aquisição que poderá desempenhar as várias funções do ataque, desde a ala ao centro da ofensiva, e que isso é um argumento para aproveitar um jogador com margem de progressão e cujo passe está desvalorizado: Jovane termina contrato em 2023 e o Sporting quer transferi-lo, tendo a meta de receber entre cinco a seis milhões de euros.

Para além dos romanos, Jovane, terá também despertado interesse no Marselha.