Lateral direito do Nápoles referenciado pelo Sporting, mas complicado

Alessandro Zanoli, 22 anos, é mais um dos laterais direitos que o Sporting tem referenciados e pelo qual mostrou interesse depois de cair a contratação do espanhol José Ángel. Os leões terão mesmo abordado o Nápoles para aferir das possibilidade de receberem o futebolista por empréstimo, contudo, para já a resposta é negativa e afigura-se mesmo como muito difícil tal possibilidade acontecer.

Segundo O JOGO apurou, o futuro do internacional Sub-21 italiano ainda não está decidido, depois de ter regressado ao campeão italiano após meia época de empréstimo à Sampdória. O jogador chegou a ser dado como praticamente certo no Génova, novamente através de uma cedência, mas Rudi Garcia, o novo treinador dos napolitanos quer dar uma oportunidade a Zanoli na pré-temporada para tomar então uma decisão sobre o futuro deste.

Segundo averiguámos, mesmo que o jogador não tenha lugar no plantel do Nápoles, a prioridade do clube é cedê-lo a outro emblema da Serie A, mantendo-se atento à evolução deste. Aparentemente o caso só poderá mudar de figura se o Sporting, ou outro clube, se disponibilizar a avançar para a contratação definitiva do jogador, apresentando, para isso, uma proposta do agrado tanto do Nápoles como de Zanoli.

Na época transata, depois de ter disputado apenas três jogos (os suficientes para ser campeão) no Nápoles até aos primeiros dias de 2023, Zanoli foi emprestado à Sampdória onde passou a ter outro protagonismo. Jogou pelo emblema genovês 23 partidas e apontou dois golos, fazendo igual número de assistências. Na temporada anterior realizara 13 partidas no Nápoles.