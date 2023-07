Lateral de 19 anos colocado na rota do Sporting está livre

Jogador desvinculou-se do Motherwell e é uma promessa escocesa

Max Johnston, lateral de 19 anos, foi colocado na rota de vários clubes europeus, um dos quais o Sporting. O jogador desvinculou-se do Motherwell e é uma promessa escocesa, que até já se estreou pelos sub-21 e com golo.

Além de vários clubes ingleses, o "Voetbalnieuws" colocou Torino, Bolonha, Udinese, Sturm Graz, Augsburgo, Mónaco e PSV na corrida pelo atleta.

Liel Abada, extremo do Celtic, também está na lista do Sporting, de acordo com a "Sky Sports". O israelita marcou dez golos na liga escocesa e está referenciado pelo Ajax.