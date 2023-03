Lateral brasileiro apontado como alvo do Sporting para o verão

A venda a meio da época surge como a opção mais viável para todos os intervenientes, garantem os brasileiros do UOL. Nathan tem mais interessados na Europa, com destaque para a Serie A.

Nathan, lateral direito do São Paulo, estará nas cogitações do Sporting para reforçar o plantel na próxima época. O site UOL avançou com a notícia, acrescentando que o jogador, de 20 anos, termina contrato em 2024 e que o clube não estará interessado na renovação do mesmo, além de que tem praticamente fechada a aquisição de Raí Ramos, lateral direito do Ituano.

Perante este cenário, a venda de Nathan a meio deste ano poderá ser a solução mais viável. O jogador estava referenciado, mesmo antes da chegada de Bellerín. O jogador espanhol substituiu Pedro Porro, vendido ao Tottenham por mais de 45 M€. Apesar de muito popular, sobretudo pelo percurso em Inglaterra, ao serviço do Arsenal, Bellerín ainda não conseguiu destacar-se em Alvalade. O jogador continua a recuperar de um traumatismo no joelho esquerdo e não tem ajudado a equipa nesta fase decisiva da temporada.

Nathan fez a sua formação no São Paulo, mas na última época representou por empréstimo o Coritiba, onde efetuou quatro jogos. Face ao mau desempenho voltou ao emblema paulista, onde esta época soma seis jogos, número igualmente muito baixo. A saída é a solução para um jogador apreciado por vários clubes europeus, sobretudo da Serie A, de Itália.