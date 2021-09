Lágrimas de Ugarte emocionaram selecionador do Uruguai: "Falei com ele depois do jogo"

Óscar Tabárez revelou que ficou emocionado com o médio leonino.

Manuel Ugarte estreou-se pela seleção do Uruguai contra a Bolívia e no final da partida deixou o campo em lágrimas, emocionado por cumprir um sonho de criança e ainda por cima com os pais na bancada.

Na quarta-feira, na antevisão do confronto contra o Equador de Gonzalo Plata, o selecionador Óscar Tabárez revelou que ficou, também, emocionado com o médio leonino.

"Falei com o Ugarte depois do jogo. Ele sonhava com isso, sonhava desde criança. A mim emocionou-me também", afirmou.