Lágrimas anteciparam a preocupação: Porro arrisca Euro

As lágrimas do ala já antecipavam a preocupação - estreou-se na Roja esta época e alimenta o sonho de nova chamada. Luís não foi utilizado anteontem, mas avança para um clássico especial

O Sporting saiu do jogo do título com duas baixas para o dérbi com o Benfica, Pedro Porro e Feddal, mas o caso do ala direito, lesionado, é bem mais preocupante do que o do central, que apenas terá de cumprir castigo e será rendido por Luís Neto.

Vamos por partes. Na terça-feira, Pedro Porro foi a novidade na equipa do Sporting, mas teve de ser substituído aos 17", por culpa de uma lesão muscular na coxa esquerda que pode não só afastá-lo das duas partidas que faltam da Liga NOS (Benfica e Marítimo), como o deixa em risco para o Europeu.

O problema será reavaliado pelo departamento médico no regresso ao trabalho do plantel, esta quinta-feira, mas as lágrimas do jogador de 21 anos, no momento da saída, anteciparam a preocupação que a situação está a causar. A grande época de Pedro Porro no Sporting conduziu-o à primeira internacionalização por Espanha, em março, numa partida diante da Geórgia. O ala alimenta o sonho de ser chamado para o Europeu, até porque Dani Carvajal, habitual convocado, também está em risco de falhar a prova devido a problemas físicos, mas essa ambição pode ter sido traída.

Frente ao Boavista, Pedro Porro somou o 37.º jogo pelo Sporting, mas teve de sair logo aos 17 minutos. Em março, diante da Geórgia, somou a primeira internacionalização

Quanto a Feddal, completou uma série de nove cartões amarelos e abriu vaga no onze para Luís Neto. O defesa-central de 32 anos tem postura respeitada no balneário e terá assim o seu prémio, após nem sequer ter sido utilizado diante dos axadrezados - entrou a alternativa Matheus Reis na segunda parte.