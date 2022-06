Lage e Mourinho testam o Sporting: confira os jogos de pré-época

Lista divulgada pelo clube leonino neste domingo.

O plantel do Sporting arranca a pré-época amanhã, segunda-feira, e o clube leonino divulgou neste domingo novos detalhes sobre a preparação para a temporada 2022/23, com destaque para a realização de cinco particulares.

O Troféu Cinco Violinos será disputado num jogo com o Sevilha no dia 24 de julho, antes do duelo com o Wolverhampton, de Bruno Lage, no Algarve, a 30 do mesmo mês. O sul do país será igualmente palco de um jogo com elevado grau de dificuldade: a Roma, treinada por Mourinho, testa os leões no dia 19, sem esquecer o Villarreal, num particular que terá lugar a 14. O Royale Union Saint-Gilloise, da Bélgica, abre as hostilidades a 13.

"[Segunda-feira] de manhã os leões farão os habituais exames médicos e testes físicos e à tarde Rúben Amorim orientará o primeiro treino com vista à época 2022/2023. Entre 10 e 20 de julho a formação Leonina estará em Lagos a estagiar", especificou o Sporting.

Confira o mapa de jogos divulgado:

13 de julho: Sporting - Royale Union, Estádio da Belavista, em Lagoa;

14 de julho: Sporting - Villarreal, Estádio do Algarve;

19 de julho: Sporting - Roma, Estádio do Algarve;

24 de julho: Sporting - Sevilha, Estádio José Alvalade [Troféu 5 Violinos];

30 de julho: Sporting - Wolverhampton, Estádio do Algarve.