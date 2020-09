Troféu Cinco Violinos foi cancelado à última hora por existência de casos de covid-19,

O "La Repubblica", jornal sempre em cima do acontecimento no que diz respeito ao Nápoles, escreveu na terça-feira que como medida compensatória pelo cancelamento à última hora do Troféu Cinco Violinos por existência de casos de covid-19, os leões tiveram de pagar as viagens aos italianos.

O Nápoles veio a Lisboa fazer... um treino, chegando a casa pelas quatro da manhã de segunda-feira.