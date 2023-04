Juventus-Sporting: St Juste sai lesionado e em lágrimas

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Na sequência de uma subida até à área da Juve, o defesa-central agarrou-se à coxa esquerda depois de uma dispita de bola com Danilo

Ao cair do pano sobre a primeira parte do Juventus-Sporting, sem golos antes do intervalo, St Juste teve de ser substituído.

Na sequência de uma subida até à área da Juve, o defesa-central agarrou-se à coxa esquerda depois de uma dispita de bola com Danilo. St Juste ainda tentou regressar ao meio-campo leonino, mas acabou por sentar-se no relvado.

Substituído aos 45'+3 por Diomande, o neerlandês não evitou as lágrimas, sendo rapidamente consolado por companheiros de equipa, especialmente por Esgaio.

