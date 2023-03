"Juventus? Qualquer uma que apanhássemos seria bastante difícil"

Esgaio disputa bola com Trossard, do Arsenal

Ricardo Esgaio reagiu ao sorteio dos quartos de final da Liga Europa em declarações ao site do Sporting.

Após ter eliminado o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa, no desempate por grandes penalidades (4-3 em agregado), o Sporting vai medir forças com a Juventus nos "quartos" da prova, com Ricardo Esgaio a salientar esta terça-feira que, independentemente do adversário, a eliminatória seria sempre difícil.

"Qualquer uma que apanhássemos ia-nos dar uma eliminatória bastante difícil. Saiu-nos a Juventus, um grande clube de Itália", afirmou o lateral direito leonino, em declarações ao site do Sporting.

Apesar do estatuto da "Vecchia Signora", Esgaio garantiu que o Sporting vai competir para tentar chegar às meias-finais: "Sabemos da nossa qualidade. Se queremos ir longe nesta competição, sabemos o que podemos apanhar. Vamos à Itália para disputar o primeiro jogo", completou.

O Sporting visita a Juventus no dia 13 de abril, em Turim, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, sendo que o segundo, em Alvalade, está marcado para dia 20.