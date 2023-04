Juventus projeta dificuldades: "Eliminaram o Arsenal, que está no topo da Premier League"

Declarações de Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Sporting, referente à primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa e marcado para esta quinta-feira (20h00)

Antevisão ao encontro: "O Sporting é uma equipa que soma sete vitórias e quatro empates nos últimos onze jogos. São jovens e bem organizados. O seu treinador recuperou para o clube o título nacional dezanove anos depois. Temos de ter cuidado e criar condições para conseguirmos o apuramento em Lisboa. É uma equipa boa do ponto de vista técnico e bem organizada. Eles eliminaram o Arsenal, que está no topo da Premier League. É um Sporting completamente diferente da última vez que jogámos e com mais capacidade física."

Contra o Sporting vai jogar em 3-4-3? "Vamos ver esta quinta, eu decido a formação. O sistema não é o mais importante, temos de ser compactos, balanceados, isso nunca se pode perder. A eliminatória dura 180 minutos, temos que tentar vencer, como venho dizendo desde que o golo fora foi tirado. É preciso vencer."

Chiesa para ser lançado? "Vamos ver esta quinta-feira, não depende do sistema."

Nervosismo e o final polémico contra o Inter: "A equipa não está nervosa, estamos muito serenos. Mas nós também temos sangue nas veias, não água. Pode haver reações, mas não justifica o que aconteceu com o Inter. Em Itália há tantas coisas para rever, coisas erradas, palavras erradas, às vezes os comportamentos errados são exaltados. Todos lamentamos, o primeiro a lamentar é o Cuadrado . Não são coisas bonitas de se ver."