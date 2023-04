"Juventus? Não há vídeo do Benfica na academia, não vamos utilizar isso"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Casa ​​​​​​​Pia-Sporting (3-4), jogo relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

Escolhas na defesa para o onze inicial: "O [Gonçalo] Inácio não esteve bem no último jogo. Fiz o treino, olhei as caraterísticas do jogo, esperava um Casa Pia mais recuado, e o [Matheus] Reis é o melhor a jogar na costas. O St. Juste também quer fazer os jogos todos e, quando tiver essa capacidade, vai ser mais utilizado. Ele acha que já tem. A melhor preparação para a Juventus é ganhar o jogo anterior".

A equipa desligou da luta pelo título. Um jogo como este pode fazer pensar que o terceiro lugar fica mais difícil? "Obviamente, não vejo problema em dizê-lo. No jogo com o Gil Vicente, não deixámos que criassem perigo, mas faltou definição. Muito do que se passou é por causa do Gil Vicente, desde esse apito final que os jogadores sentiram que ficou mais difícil. Não foi o impacto em Barcelos, foi o início e trabalhamos para o futuro, não para o passado".

Vai ver vídeos do Benfica para ganhar à Juventus? E como está a situação física de St. Juste? Diomande também não pareceu bem... "Não há vídeo do Benfica na academia (risos). Não vamos utilizar isso para preparar o jogo. O St. Juste foi operado ao ombro, meteu lá ferros e acho que aquilo está a salvo. O Ousmane [Diomande] posso concordar, fizemos um treino a meio da tarde e ele diz sempre que está bem. Por mais que digam que ele está sempre à vontade, fiquei com a mesma sensação, veremos no futuro".