Juventus, Inter, Milan, Liverpool, United e agora Real: lateral do Sporting cobiçado por gigantes

Lateral-esquerdo de 18 anos é apontado como alvo pela Imprensa inglesa e espanhola

A cada dia que passa surgem notícias de um novo interessado em Nuno Mendes, lateral-esquerdo do Sporting que tem sido uma das revelações da equipa comandada por Rúben Amorim.

Desta feita, com notícias avançadas em Inglaterra e Espanha, concretamente neste caso pelo "Mundo Deportivo", o atleta de 18 anos é colocado na rota do Real Madrid. Os Merengues surgem assim como uma das equipas que está a acompanhar Nuno Mendes, mantendo especial atenção a mais um dos jovens jogadores que estão a emergir no futebol mundial.

O nome do Real Madrid surge no mesmo patamar de outros, concretamente a Juventus, Inter de Milão, Milan, Liverpool ou Manchester United, ainda que estes tenham avançado recentemente para a contratação de Alex Telles.

Seja como for, como oportunamente O JOGO deu conta, Nuno Mendes e o seu empresário, Miguel Pinho, já estão em contacto com o elenco diretivo liderado por Frederico Varandas com o intuito de prolongar o vínculo contratual do jogador para lá de 2025. As partes já tiveram as primeiras conversas sobre o assunto, no entanto, como o nosso jornal noticiou, o processo poderá conhecer avanços no presente mês com a