Juventus seria adversária do Sporting: uma crise interna e agora sem Ronaldo

O Sporting encontra nos oitavos de final da Liga dos Campeões a Juventus, que assumiu o desejo de conquistar novamente o título com Cristiano Ronaldo, mas nem mesmo com o avançado português se aproximou do "tri".

Vencedora da prova em 1984/85, ainda como Taça dos Campeões Europeus, e 1995/96, a Juventus foi recentemente finalista vencida, em 2014/15 e 2016/17, numa altura de total domínio no campeonato italiano, assumindo-se como a equipa que perdeu mais finais da prova, num total de sete, pois foi também batida no jogo decisivo em 1972/73, 1982/83, 1996/97, 1997/98, 2002/03.

No verão de 2018, o emblema de Turim foi buscar Cristiano Ronaldo ao Real Madrid com o objetivo claro que voltar a levantar o troféu da Champions, mas o melhor que conseguiu foi uma presença nos quartos de final, logo na época de estreia do avançado português.

Seguiram-se duas eliminações nos "oitavos", a última, precisamente, frente ao FC Porto, na temporada passada.

Depois da conquista de nove edições seguidas da Série A, um recorde no futebol italiano, o reinado da Juventus terminou na temporada passada, com o Inter Milão vencer a prova, e o domínio de uma década chegou ao fim, esta época já sem Cristiano Ronaldo, que voltou ao Manchester United, mas com o regresso do treinador Massimiliano Allegri.

Mesmo com o técnico que levou a Juventus a cinco títulos italianos e às últimas duas finais da Champions, a temporada está a ser complicada a nível interno, já que, com 17 jornadas, a equipa de Turim segue no sexto posto, a 12 pontos líder Inter de Milão.

Na Liga dos Campeões, a Juventus conquistou o Grupo H, à frente do atual detentor do título, o Chelsea, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Os italianos venceram todos os jogos com Malmo e Zenit São Petersburgo e apenas caíram em Stamford Bridge, mas com "estrondo" (4-0).

Juventus e Sporting encontram-se pela primeira em fases de eliminar nas provas europeias, depois de terem sido sorteados no mesmo grupo da Champions em 2017/18.

Em Alvalade, com os leões sob o comando de Jorge Jesus, os dois emblemas empataram (1-1), enquanto, em Turim, a formação italiana venceu por 2-1. Coates e Palhinha são os únicos "sobreviventes" na equipa lisboeta.

Esta temporada sem Ronaldo como a grande estrela, a Juventus conta com quatro campeões europeus com a Itália (Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi) e com dois ex-jogadores do FC Porto (Alex Sandro e Danilo).

De Ligt, Dybala e Morata são outras das figuras que se destacam no emblema transalpino.

