Juventude Leonina responde a João Sampaio: "Um dia tirem a gravata..."

Claque do Sporting emitiu comunicado depois de o vice-presidente ter apontado o dedo às claques na sequência da polémica AG.

A Juventude Leonina emitiu um comunicado nas redes sociais, como resposta a João Sampaio, vice-presidente para a área jurídica do Sporting que apontou o dedo às claques. "Apesar do Sr. João Sampaio, por alguma razão, não ter referido o nome do GOA, vem a Juventude Leonina dizer que não emite este comunicado por, como diz o ditado, nos servir a carapuça, mas por sermos frontais e estarmos conscientes do estado atual do Sporting Clube de Portugal. Somos e seremos a Juventude Leonina, desde 1976 e para sempre! Será que o maior problema do Sporting Clube de Portugal são os seus adeptos? Ou só somos bons quando ganhamos? Ou só somos bons quando tudo corre bem? Ou só somos bons quando está tudo bem e tentam nos calar?... Acabou!", surge escrito.

"Um dia tirem a gravata e venham apoiar na bancada o que nós apoiamos, o que nós amamos é o nosso Sporting Clube de Portugal! E vocês? Amam o Sporting? Amam os vossos ideais? Ou amam a cor do dinheiro? As Direções passam e nós estamos sempre cá. Quem nos tenta derrubar só perder tenpo em tentar", acrescenta.

João Sampaio, recorde-se, pronunciou-se na sequência da polémica AG de quinta-feira. "Subimos um grau na escalada da violência verbal. Isto porque se associou a este descontentamento que tem a ver com um grupo organizado de adeptos. Os adeptos já se aperceberam disso no estádio e ontem puderam aperceber-se disso outra vez na AG. A violência verbal, que pode facilmente resvalar para a violência física, é o grande responsável por todas as dificuldades que o clube teve desde os incidentes de Alcochete. Portanto, não podemos compactuar com isto. Os sportinguistas já têm dado sinais no estádio, em relação aos comportamentos violentos dos grupos organizados de adeptos", considerou.

Eis o comunicado da Juventude Leonina na íntegra: