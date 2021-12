Juventude Leonina, claque do Sporting, não se desloca à Luz e explica o motivo

"Não podemos compactuar com o facto de termos de fornecer os dados pessoais a terceiros", menciona.

A Juventude Leonina, claque afeta ao Sporting, anunciou nas redes sociais que não irá marcar presença no Estádio da Luz, para o dérbi com o Benfica, agendado para as 21h15 de sexta-feira.

"Desde a primeira hora que a Juventude Leonina se mostrou contra a lei do Cartão do Adepto. Seguindo a mesma lógica, não podemos compactuar com o facto de termos de fornecer os dados pessoais a terceiros", mencionou, acrescentando que "quem quiser marcar presença, não o deve fazer com adereços que identifiquem a Juventude Leonina."

"Iremos assistir ao jogo na nossa casinha e convidamos os nossos associados a marcarem forte presença. O apoio à equipa nunca irá faltar e será dado como sempre o fizemos", completa a claque.