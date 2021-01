Juvenil do Sporting assina contrato de formação

João Muniz assinou contrato de formação com o Sporting

João Muniz é defesa-central e joga preferencialmente com o pé esquerdo. Desde 2019, integra a equipa sub-15 dos leões

João Muniz, defesa-central português da equipa sub-16 do Sporting, assinou um contrato de formação, anunciou, esta segunda-feira, o clube de Alvalade.

O jovem futebolista, de apenas 15 anos de idade e que usa preferencialmente o pé esquerdo, está a evoluir na Academia de Alcochete desde a última época desportiva.

João Muniz começou a etapa de formação no Aguiar da Beira, em 2010, continuou-a no Académico de Viseu, entre 2012 e 2014 e passou também pelo projeto formativo da Casa do Benfica de Viseu, até 2017.

Antes de rumar a Alcochete no ano passado, o defesa-central, que tem também a nacionalidade brasileira, jogou ainda nas camadas jovens do Lusitano Vildemoinhos e no O Pinguizinho, de 2018 a 2019.