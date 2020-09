Juve Leo: "Sportinguistas mostraram cartão vermelho, não existe outra alternativa"

Sócios do Sporting chumbaram no sábado o orçamento e relatório e contas.

A Juventude Leonina reagiu nas redes sociais ainda no sábado ao chumbo do orçamento e do relatório e contas, entendendo não haver outra saída para a atual direção do Sporting que não a demissão.

"Mais que votar contra os dois pontos em discussão, os Sportinguistas mostraram claramente um cartão vermelho a esta Direcção, mostrando inequivocamente que não existe outra alternativa, do que a demissão dos atuais orgãos sociais. Portanto, mais uma vez, é hora de todos os órgãos sociais, cumprirem com a vontade dos sócios, os verdadeiros donos do clube, apresentando imediatamente a sua demissão", escreveu nas redes sociais.

Leia o comunicado na íntegra:

"Hoje [sábado] viveu-se um dia de Sporting...já tinhamos saudades.



Hoje [sábado] os Sportinguistas mostraram claramente de que lado estão.



Foi uma larga maioria de, praticamente, 70% dos votantes, que chumbaram o orçamento de 20/21 e o relatório e contas de 19/20.

Mas, mais que votar contra os dois pontos em discussão, os Sportinguistas mostraram claramente um cartão vermelho a esta Direcção, mostrando inequivocamente que não existe outra alternativa, do que a demissão dos actuais orgãos sociais.

Portanto, mais uma vez, é hora de todos os orgãos sociais, cumprirem com a vontade dos sócios, os verdadeiros donos do clube, apresentando imediatamente a sua demissão.



Mais, a Juventude Leonina, tendo em conta, as notícias veiculadas nos órgãos de comunicação social, repudia e desmente, qualquer agressão ou tentativa de agressão, a sócios do Sporting, por parte, de elementos da Juventude Leonina.



Durante toda a Assembleia, a Juventude Leonina, zelou, em todos os momentos, pelo escrupuloso cumprimento de todas as medidas de segurança impostas pela DGS, bem como, pelo que, em nada foi posta em causa, a segurança desta Assembleia Geral.



Hoje [sábado], acima de tudo, venceu o Sporting Clube de Portugal!



Um Dia Juve Leo...Juve Leo Até Morrer!

Sporting Sempre!"