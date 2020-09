Juve Leo pede comparência em massa na AG e pedido de demissão de Varandas

Assembleia Geral do Sporting realiza-se no dia 26 de setembro.

A claque Juventude Leonina recorreu este sábado - dia de aniversário do presidente Frederico Varandas - às redes sociais para pedir aos sócios a comparência em massa na Assembleia Geral do Sporting de dia 26 de setembro, bem como reforçar o pedido de demissão do presidente.

"No próximo sábado, dia 26 de setembro, realiza-se a Assembleia Geral Ordinária do Sporting Clube de Portugal. Assembleia esta que terá como objetivo votar o orçamento para a época 20/21 e também votar o relatório e contas da época 19/20. Uma Assembleia que, com mais uma vez a desculpa do covid, não terá discussão será apenas para votação. Ora, isto é mais um atropelo à democracia no Sporting, negando aos sócios a discussão, e tanta coisa que haveria a discutir nesta Assembleia", começa por ler-se.

"(...) Perante isto, e porque é um direito de todos os sócios, a Juventude Leonina apela a todos os sócios da Juventude Leonina de Norte a Sul do país e estrangeiro e a todos os sócios do Sporting em geral, que compareçam em massa nesta Assembleia de dia 26 de setembro", lê-se ainda.

"(...) Por último, o Dr. Frederico Varandas, em dia de aniversário, podia dar a todos os Sportinguistas um presente e apresentar a sua demissão. Todos à Assembleia", concluiu a Juventude Leonina.