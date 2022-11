Juve Leo pede a Varandas a "carta de demissão"

Claque em litígio com a Direção fala em "desgaste gritante pela falta de competência a todos os níveis" do elenco liderado por Frederico Varandas

A entrevista de Frederico Varandas à RTP3, na segunda-feira, já levou a claque Juventude Leonina a reagir, através de uma mensagem publicada no Facebook.

A Juve Leo pede a demissão do presidente leonino e fala em "completa falta de exigência" e em "desgaste gritante pela falta de competência a todos os níveis".

A claque mais antiga do clube lamentou ainda que o presidente do clube tivesse abordado a vida privada do seu líder.

Mensagem da Juventude Leonina na íntegra:

"Este é o legado que nos foi deixado e aquele em que os verdadeiros sportinguistas acreditam. Mas afinal todo o Universo Leonino está errado, após o atual presidente do Sporting dizer que não estamos obrigados a ganhar nada. Pelo desvalorizar as nossas tão ecléticas modalidades e consequentemente os seus atletas. Existe uma completa falta de exigência para uma instituição tão grande como o Sporting Clube de Portugal. Um presidente, que considera que o mais importante é a renovação de camarotes, tribuna e uma loja on-line (com péssimos servidores), não é este o presidente em que os sportinguistas se podem rever nem pactuar. Notou-se completamente que acusa um desgaste gritante pela falta de competência a todos os níveis, bem como a vergonha que nos faz passar para com os rivais cada vez que fala ou lê discursos feitos em público. Lamentável foi ao término da sua atuação falar da vida privada do Líder da Juventude Leonina, quando agora o vê como criminoso, mas há seis meses atrás sentou-se com o "Mustafa" para celebrar um protocolo cheio de amizade e elogiando o mesmo constantemente. A demência, a falsidade tem cura. Frederico Varandas realçou a carta aberta a Rúben Amorim como se tivesse tido uma crise de ciúmes e como tal merece também uma carta. A CARTA de DEMISSÃO."