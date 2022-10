Juve Leo em Londres, mas afastamento entre claque e Direção pode ter efeitos

O Sporting demarcou-se do grupo de adeptos no domingo, mas nenhum cenário se altera entre as partes para já.

As bancadas do estádio do Tottenham terão adeptos do Sporting, perto de 3000, e, naturalmente, associados pertencentes à Juventude Leonina.

Ao que O JOGO apurou não haverá uma alteração significativa nos planos de viagem do grupo. A larga maioria dos adeptos tem bilhete, estadia e ida marcadas e irá a Londres. O valor unitário do bilhete era de 60 euros, sendo que o Sporting presta sempre apoio logístico para as deslocações de apoio à equipa de futebol.

Essa interligação entre clube e o grupo de fãs poderá ficar condicionada, ao que foi possível saber, face a novo afastamento das partes e poderá ter consequências a breve prazo, nomeadamente em algumas ajudas de custo em jogos fora. O Sporting repudiou o lançamento de engenhos pirotécnicos e os conflitos com a polícia, que obrigaram à entrada do Corpo de Intervenção.

Assumindo que findam as negociações com a Juve Leo para um protocolo, os leões esperam agora que a claque tenha uma postura de aproximação e de redenção: tanto por ter de se comprometer com a identificação de modo a ser considerado um Grupo Oficial de Adeptos como pela necessidade de evitar mais distúrbios nos recintos desportivos, nomeadamente como mostra de insatisfação com a Direção de Frederico Varandas.

A crispação não estará para acabar, mas a Direção, sabe O JOGO, prioriza a gestão corrente e o apoio à equipa de futebol, aguardando com serenidade o que possa derivar das buscas feitas pela polícia e ASAE ao espaço que é ocupado pela claque e que derivou em vários autos. Prometendo "total colaboração com a polícia", a Direção do Sporting ainda não considera cenários quanto ao aluguer da "casinha da Juve". Para já, não estão encontros previstos entre as partes.