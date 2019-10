Juve Leo ameaça com tribunais e está disponível para reunir com a SAD do Sporting

Claque que mantém diferendo com o clube alega ilegalidades na resolução do protocolo e avisa que não quer continuar a ser obstruída

A Juventude Leonina, uma das duas claques - juntamente com o Directivo Ultras XXI - que o Sporting acusou de faltarem no apoio aos atletas do clube e de serem responsáveis por "escalada de violência", tornou pública a carta que enviou à Direção presidida por Frederico Varandas, na qual além de alegar ilegalidade na resolução do protocolo entre o clube e dois Grupos de Adeptos Organizados (GOA), ameaça com levar o caso aos tribunais se o clube continuar a obstruí-los e a forçar a saída da sua sede. A fechar o comunicado, a claque abre a porta ao diálogo para resolver a bem a situação.

"Alertamos que qualquer ato por parte de V. Exas. (e salientamos, que se o comodatário for privado dos seus direitos ou perturbado no exercício deles, pode usar, mesmo contra o comodante, dos meios facultados ao possuidor nos artigos 1276.º e seguintes do Código Civil) que obstaculize os direitos que nos assistem, agiremos em conformidade com recurso às instâncias judiciais competentes", escreveu a Juve Leo no ponto 16 do comunicado há pouco divulgado.

A fechar, a abertura para falar e resolver pela via do diáologo o diferendo: "A JL, apesar de todos os atos precedentes, encontra-se na disponibilidade para reunir com V. Exas. e encontrar um entendimento comum que possa favorecer o Sporting e, em particular, os seus profissionais nunca lhes faltando o apoio que merecem. Aliás, a JL acredita que é esta única via possível e aquela que respeita a instituição centenária que é o Sporting."