Juniores do Sporting vão disputar um torneio da Arábia Saudita

Equipa de Alvalade será uma das doze equipas do Velho Continente em ação. Fase final da prova ocorre entre maio e junho de 2022

Os juniores do Sporting disputma, a partir desta quarta-feira, o Torneio Al Abtal, cuja organização está a cargo do Ministério do Desporto da Arábia Saudita, que servirá para os jovens do país, que serão distribuídos por duas equipas - Green e White Falcons - experienciarem um contexto competitivo de nível superior.

Por essa razão, os dois conjuntos sauditas, colocados nos dois grupos do torneio, vão defrontar as doze equipas europeias participantes no torneio - Sporting, Real Madrid, Atlético Madrid, Liverpool, Midtjylland, Slavia Praga, Shakhtar Donetsk, Légia Varsóvia, Dínamo Zagreb, Valência, Real Sociedad e Marselha.

O Torneio Al Abtal realiza-se pela segunda vez, mas agora com um conjunto mais alargado de participantes. Na primeira edição, alinharam apenas equipas sauditas e espanholas. A fase final do mesmo será disputada entre maio e junho de 2022, na Arábia Saudita, apurando-se os dois primeiros de cada grupo.

Nas equipas europeias em prova, só atuam atletas nascidos a partir de 1 de janeiro de 2003, enquanto os jogadores sauditas podem ser até dois anos mais novos (2001-2002). Eis o calendário leonino:

27 de Outubro (Madrid) - Real Madrid vs Sporting

17 de Novembro (Madrid) - Green Falcons vs Sporting

19 de Janeiro (Alcochete) - White Falcons vs. Sporting

26 de Janeiro (Madrid) - Atlético Madrid vs. Sporting

9 de Março (Madrid) - Sporting vs Liverpool