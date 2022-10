Julgamento de Varandas pela acusação de difamação a Pinto da Costa adiado

Presidente do Sporting não foi notificado em tempo útil devido a uma antiga morada ter sido inserida no processo.

O início do julgamento de Frederico Varandas, presidente do Sporting, pela acusação de difamação a Pinto da Costa, líder máximo do FC Porto, cuja primeira audiência estava agendada para quarta-feira, no Tribunal do Bolhão (Porto), foi adiado.

O adiamento deve-se ao facto de ter sido inserida no processo uma antiga morada do dirigente do Sporting, o que terá levado a notificação a não ter sido efetuada em tempo útil. [as autoridades judiciais não conseguiram notificar Frederico Varandas nem o seu advogado, José Miguel Albuquerque].

José Miguel Albuquerque, por seu lado, não está registado no sistema Citius, pelo que não teve acesso ao meio utilizado habitualmente para notificar advogados.

Devido à ausência de notificação, a defesa apresentou um requerimento de forma a ser-lhe dado tempo para poder contestar os factos e apresentar a sua argumentação. Foi-lhe dado provimento, pelo que tanto Pinto da Costa, representado por Nuno Brandão, como o Ministério Público, podem pronunciar-se também sobre este desenvolvimento.

Este processo diz respeito ao comentário de Varandas sobre Pinto da Costa, em outubro de 2020: "um bandido será sempre um bandido".