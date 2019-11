Juíza avisa arguidos do ataque à Academia do Sporting: "Os senhores não estão em liberdade"

O arguido Domingos Monteiro foi um dos mais visados pela presidente do coletivo de juízes

A presidente do coletivo de juízes que está a julgar o processo do ataque à Academia do Sporting ameaçou agravar a medida de coação de pulseira eletrónica para prisão preventiva aos arguidos que mantenham "mau comportamento".

A advertência foi feita por Sílvia Pires antes do início da sexta sessão do julgamento que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, com a juíza presidente a exigir "respeito e o melhor comportamento possível dos arguidos" no interior da sala de audiências, nas imediações do tribunal e no regresso às respetivas casas.

A presidente do coletivo explicou que no fim de cada sessão lhe são comunicados "incidentes mais ou menos graves" e atitudes de "má educação", advertindo os arguidos que, caso persistiam neste tipo de comportamento, o tribunal agravará a medida de coação de Obrigação de Permanência na Habitação com Pulseira Eletrónica (OPHVE) para prisão preventiva.

"Os senhores não estão em liberdade. Se continuarem com o mau comportamento, vão passar deste lado da sala [onde estão todos os arguidos com a medida de coação de OPHVE] para aquele lado onde estão os arguidos Nuno Mendes [Mustafá e Elton Camará] que estão em prisão preventiva", avisou a juíza presidente, recordando "a gravidade dos factos e das penas em causa".

O arguido Domingos Monteiro foi um dos mais visados pela presidente do coletivo de juízes, uma vez que os agentes da PSP já lhe apreenderam haxixe numa das revistas à entrada do tribunal, identificaram-no por desobediência a um dos polícias e já faltou a uma sessão sem apresentar justificação.

Com OPHVE permanecem 36 dos 44 arguidos, enquanto Mustafá, líder da claque da Juventude Leonina (Juve Leo), e Elton Camará encontram-se em prisão preventiva, este último depois de ter cortado a pulseira eletrónica, o que levou um juiz a ordenar a sua prisão preventiva.