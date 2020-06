"Jovens? Temos de ter paciência, mas pressionar para serem melhores"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a análise à vitória por 2-0 na receção ao Tondela.

Análise: "Foi um jogo bem conseguido, tivemos muita qualidade com bola, melhorámos a construção com os centrais. Gostei da entrega e da forma como os jogadores recuperavam, sabendo que o mais perigoso do Tondela são as transições. Dou muito valor ao compromisso com o colega e com a equipa. Tem tanto valor como jogar bem."

Jovane Cabral: "O Jovane está numa boa fase, mas no Sporting tem de ser assim todas as semanas. São só dois jogos e dois golos. Ele treina as bolas paradas e o Mathieu, por ser experiente, percebeu isso e deixou-o bater. Mas não interessa quem bate os livres, interessa é quem está melhor no momento."

Muita juventude. Seria possível lutar pelo título com tantos jovens?

"Possível é, mas não sei que comportamento eles teriam. É uma grande diferença. Tentamos pressionar os jovens todos os dias para que estejam preparados quando chegar a altura. Não consigo adivinhar, mas é um mundo completamente diferente, queremos prepará-los para um dia estarem ao mais alto nível e isso tem que ser para breve. Nós temos de ter paciência, mas também pressionar para serem melhores."

Sporting pratica o melhor futebol em Portugal?

"O campeonato não é só o Sporting, Benfica e FC Porto. Há outras equipas a jogar bem e não penso assim. Fizemos um bom jogo, mas só isso. Temos de jogar sempre bem, manter esta forma de jogar. E os jogadores têm de entender que foi apenas um jogo bem conseguido e há que continuar."