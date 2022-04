Jovens às ordens de Amorim e titulares em recuperação no treino do Sporting

Sporting defronta o Tondela no próximo sábado.

O Sporting regressou na manhã desta segunda-feira aos treinos, depois do triunfo por 2-0 frente ao Paços de Ferreira, na ronda 28 do campeonato.

"Durante a sessão, que contou com a presença de alguns jovens da formação, os jogadores titulares no encontro da Liga Portugal fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram no relvado", informou o clube leonino no site oficial.

Terça-feira é dia de folga e o regresso ao trabalho está marcado para o dia seguinte. O Sporting defronta o Tondela no próximo sábado (20h30).