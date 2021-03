Jovens atrás de jovens: desde a última folga, Rúben Amorim já chamou 24 miúdos

Jogo dos bês em Odivelas abriu na sexta-feira portas para mais dez novidades, num total de 13 formandos que trabalharam com o plantel. Fazer crescer a formação em tempo de seleções

Desde a última folga - domingo - que Rúben Amorim concedeu ao plantel do Sporting, desfalcado após a receção ao V. Guimarães, no sábado, devido aos compromissos de seleções, o técnico já chamou 24 jovens aos trabalhos da equipa A, aproveitando para dar algum conhecimento do maior patamar da Academia a futebolistas que, em apenas quatro sessões de treino, chegaram dos juvenis, juniores, sub-23 e também dos bês.

Vamos aos nomes e às posições, começando pelos guarda-redes, são Diego Callai e Diogo Pinto (ambos com 16 anos); e seguimos nos defesas, a saber: Hevertton (20), Alex Mendes (20), Chico Lamba (18), Carlos Silva (20), Rafael Fernandes (18), Flávio Nazinho (17), Babacar Fati (21) e Mees de Wit (22). Quanto aos médios, são Dário Essugo (16), Eduardo Barbosa (18) Rodrigo Fernandes (20), Edson Silva (19), Mateus Fernandes (16) e Roberto Martínez (19). À frente, Nélson Pereira (17), Joelson (18), Rodrigo Marquês (17), Isnaba Mané (16), Tiago Santos (18), Rui Reis (20) e Tiago Rodrigues (20) e Youssef Chermiti (16) foram as escolhas de Amorim.

Aproveitando o particular que a equipa B disputou com o Belenenses, as portas da ala profissional abriram-se, na sexta-feira, para 10 caras novas, repetindo o técnico apenas os guardiões e Essugo, o mais novo de todos (de 2005), que como Rodrigo Fernandes e Joelson já jogaram pelos AA.