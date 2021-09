Jovem dos iniciados renova contrato com o Sporting

Flávio Gonçalves renovou contrato com o Sporting

Emblema leonino anuncia prolongamento do vínculo de formação com o médio Flávio Gonçalves.

Flávio Gonçalves, médio dos iniciados, prolongou o contrato de formação com os leões. O médio ofensivo, que chegou em 2019/20 do Rio Ave, renovou a ligação ao Sporting.

"Sinto-me muito feliz por assinar este contrato e agradeço ao Sporting a confiança. Tenho muito orgulho em vestir esta camisola e vou continuar a trabalhar para conseguir alcançar mais objetivos", disse, citado pelo Sporting no seu site.

Caracterizando-se como um jogador com "um bom remate e um bom passe" e por ter "muita resistência", Flávio Gonçalves tem João Palhinha e Pedro Gonçalves como referências: "Identifico-me com o Palhinha porque corre muito, como eu, e com o Pote porque tem um bom remate e marca muitos golos".

O jovem de 14 anos começou a jogar futebol em França, agora representa a equipa sub-15 leonina e tem a meta clara na cabeça: "Quero chegar à equipa principal do Sporting."