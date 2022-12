Jovem do Sporting não deixa dúvidas: "Foi só o melhor atleta com quem trabalhei"

Amílcar Araújo, treinador de Mateus Fernandes nos escalões da formação do Olhanense, não tem dúvidas de que o jovem leão vai chegar a internacional A.

"Foi só o melhor atleta com quem trabalhei", atira Amílcar Araújo, logo à primeira, referindo-se a Mateus Fernandes, médio de 18 anos nascido em Olhão e uma das novas pérolas da formação do Sporting, onde se estreou na equipa principal a titular este mês, diante do Marítimo para a Taça da Liga. O treinador que o conhece desde tenra idade não duvida que possa tornar-se um "caso sério" no futebol leonino. Amílcar Araújo dirigiu-o nos escalões mais baixos da formação do Olhanense, e aposta: "Vai ser internacional A, de certeza!"