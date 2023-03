Jovem do Liverpool "sente-se bem" após choque de cabeça frente ao Sporting

Ben Doak teve de ser substituído aos oito minutos da partida entre o Sporting e o Liverpool, nos quartos de final da Youth League, após ter caído na sequência de um choque de cabeças com João Muniz.

O Sporting está pela primeira vez na final-four da Youth League. Os leões bateram esta terça-feira, em Alcochete, o Liverpool por 1-0, alcançando a última fase da Liga dos Campeões de sub-19.

O arranque da partida frente aos ingleses ficou marcada pela substituição forçada do avançado Ben Doak, que caiu no relvado na sequência de um choque de cabeças com João Muniz, central dos leões, aos oito minutos.

Após a intervenção da equipa médica do Liverpool, que esteve cerca de dois minutos no relvado, o jovem inglês, de 17 anos, voltou a estar de pé, mas a lesão que sofreu obrigou à sua saída. No entanto, o clube já garantiu que Doak se "sente bem", com a ocasião a não ter passado de um susto.

"Ben [Doak] disse que se estava a sentir maldisposto no relvado, mas passou todas as avaliações e foi capaz de sair pelo próprio pé. Ele esteve no relvado no fim do jogo, junto da equipa, e está neste momento junto do treinador, a caminho do aeroporto. Ben está sentir-se bem agora, mas estamos a seguir o protocolo determinado pela FA [Associação Inglesa de Futebol] para possíveis concussões", pode ler-se na nota divulgada pelos reds no seu site oficial.

Ben Doak estreou-se esta temporada pela equipa principal do Liverpool, tendo participado em quatro jogos até ao momento.

Assista ao choque que levou à sua substituição:

Ben Doak... hope it's nothing serious... pic.twitter.com/hN9S2M1VQe - farahwer (@siwonvoice) March 14, 2023