Jovem de 16 anos assina contrato profissional com o Sporting

João Simões tem alinhado pelos sub-17 na presente temporada.

O Sporting anunciou esta quinta-feira que João Simões, médio de 16 anos, assinou um contrato profissional com o clube leonino.

"É um sentimento de orgulho e de agradecimento ao clube, mas também de responsabilidade porque não basta assinar. Temos de ser muito responsáveis e continuar sempre a trabalhar porque isto ainda agora começou", começou por dizer à Sporting TV.

"Todas as pessoas que trabalham no Sporting ajudaram-me. Os meus colegas ajudaram-me muito a evoluir em campo e as pessoas da academia também. São muito importantes pois, como estamos longe dos pais, educam-nos e ajudam-nos a ser melhores pessoas", frisou Simões.

Internacional sub-17 por nove vezes e campeão nacional de iniciados, o jovem médio aproveitou para se descrever enquanto jogador: "Sou forte em termos físicos, tenho boa resistência, sou rápido, tenho bom passe e remate, mas também tenho coisas a melhorar. É isso que faço, tento sempre aperfeiçoar as minhas capacidades e ajudar o clube".

Quanto aos objetivos para o futuro, Simões apontou à estreia pela equipa principal do Sporting, de preferência no Estádio de Alvalde. "É algo que ambiciono muito porque é o Estádio que conheço desde miúdo e sempre tive vontade de jogar lá um dia", revelou.

Com Dário Essugo como "exemplo" a seguir, o promissor médio deixou uma mensagem aos adeptos leoninos: "Posso prometer que vou dar o máximo pelo clube e honrar o símbolo que tenho ao peito".

Simões atravessa a quinta temporada ao serviço dos leões, onde vinha integrando a equipa de sub-17. Na presente época, leva 21 jogos e dois golos até ao momento.