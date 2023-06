Jovem da formação do Sporting de saída, mas garante: "Espero um dia voltar"

Martim Marques, de 19 anos, deixa o Sporting.

Chegou ao fim do percurso de Martim Marques no Sporting. O lateral esquerdo, de 19 anos, anunciou esta quarta-feira que está de saída, mas garante que quer um dia voltar e vestir a camisola dos leões enquanto sénior.

O jovem chegou ao clube leonino em 2011.

Esta temporada fez 20 jogos pelos sub-23 e outros três pelos juniores.

Está convocado para o Europeu de sub-19.

Leia a mensagem:

"Ao fim de 13 anos é tempo de dizer adeus ao meu percurso de leão ao peito! Foram anos incríveis da minha vida que nunca esquecerei. Entrei aqui um bebezinho e saio um homem, foi um percurso muito duro que me fez crescer em muitos aspetos e que me tornou melhor jogador e melhor ser humano! Conquistei muito por este clube: participei e venci torneios em quatro continentes, fui campeão nacional e muito mais que podia estar aqui horas a contar! Agradecer a este grande clube por tudo o que fizeram por mim, todo o apoio que me deram durante estes anos todos. Um obrigado não chega por tudo o que esta instituição fez por mim. Agradecer também a todos os misteres que tive ao longo destas 13 épocas, tornaram-me melhor jogador e melhor ser humano!

Por último, agradecer a todos os meus companheiros de equipa que me ajudaram sempre dentro e fora do campo, vou levar cada um de vós comigo e espero um dia voltar a jogar com muitos de vocês, pois é sinal que todos nós conseguimos alcançar os nossos objetivos!

Deixo também uma palavra de agradecimento a todos os sportinguistas por todo o apoio que me deram e espero um dia voltar para vos dar ainda mais alegrias!

Não é um adeus, mas sim um até já. Espero um dia poder vestir a camisola deste grande clube novamente! Obrigado, Sporting Clube de Portugal."