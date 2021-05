Jovem central do Sporting colocado na rota do campeonato italiano

Eduardo Quaresma é eta sexta-feira associado ao Spezia.

Eduardo Quaresma, jovem central do Sporting, é esta sexta-feira apontado ao Spezia. De acordo com o portal "tuttomercato", o nome do jogador foi proposto ao clube do principal campeonato italiano, que terá ficado agradado com a possibilidade de contar com Quaresma na próxima temporada.

O jovem defesa de 19 anos foi lançado por Rúben Amorim na última época, na qual fez nove jogos pela principal equipa do Sporting. Em 2020/21, numa campanha que terminou com a conquista do título nacional, Eduardo Quaresma esteve apenas em três jogos dos leões.

O contrato com o Sporting é válido até 2025 e tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.